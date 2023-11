Credinciosii il praznuiesc joi pe Sfantul Apostol Andrei, considerat crestinatorul neamului romanesc. Noaptea din ajun este asociata in popor cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului si a vremii.Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei (nume care deriva din cuvantul grecesc Andreas, care inseamna "viteaz" sau "barbatesc") apare pe 30 noiembrie in calendarele ortodox, romano-catolic, luteran si anglican. In Scotia, insa, el figureaza in ziua de 9 mai, ca ... citeste toata stirea