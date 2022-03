Traficant de droguri prins dupa ce ar fi primit "marfa" prin curier

La data de 9 martie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Arad, au pus in executare patru mandate de perchezitie, la domiciliile unor persoane, din municipiul Arad, banuite de savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc.Din cercetari a reiesit ca persoanele in cauza ar fi introdus in tara, de la inceputul ... citeste toata stirea