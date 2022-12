Traficul aerian e in crestere pe Aeroportul International Timisora, dar e loc de mai bine

Daca la capitolul trafic de marfa anul 2022 a fost unul absolut excelent pentru Aeroportul International Timisoara, la cel al pasagerilor cresterea, la fel de mari dimensiuni, a traficului aerian fata de anul 2021, dar mai e de lucrat pentru a se ajunge la traficul din 2019.Conform datelor AIT, numarul de pasageri operati in perioada ianuarie - noiembrie 2022 a fost de 1,103 milioane. Pentru comparatie, in aceiasi perioada din 2021 au fost doar 574.177 pasageri, iar in 2019 1,460 milioane ... citeste toata stirea