Tragedie in familia omului de afaceri Georgica Cornu. Fratele lui, Petrisor Cornu, a murit, dupa ce si-a taiat artera femurala cu un polizor. Tragicul accident s-a petrecut in Nadas, judetul Timis, acolo unde victima era impreuna cu alte rude."Cu durere in suflet va anunt ca astazi, 17.09.2024 , fratele meu, Cornu Petrisor, s-a stins din viata! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace", a scris Georgica Cornu, pe facebook."La data de 17.09.2024, in jurul orei 17:00, politistii orasului Recas ... citește toată știrea