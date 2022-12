Tragedie la Herculane. O tanara de 20 de ani si fratele ei, in varsta de 16 ani, au murit, spulberati de un TIR, pe contrasens

Tragedie in Ajunul Craciunului, la Baile Herculane. O tanara de 20 de ani si fratele ei mai mic, in varsta de 16 ani, au murit azi noapte, in urma unui cumplit accident de circulatie. Primele date arata ca fata se afla la volan, a pierdut controlul directiei, a intrat cu masina pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un TIR. Cei doi frati au murit pe loc.Tragedie in Ajun de Craciun, la Herculane. Doi frati au murit intr-un accident infiorator, spulberati de TIR pe contrasens - facebook. ... citeste toata stirea