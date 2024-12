Tragedie pe un santier din Timisoara: Muncitor mort dupa o cadere de la 11 metri

Foto: Opinia TimisoareiUn grav accident de munca s-a produs marti, la orele pranzului, in cartierul Elisabetin din Timisoara. Un muncitor in varsta de 46 de ani, angajat in reabilitarea unei cladiri, si-a pierdut viata dupa ce a cazut de pe o schela.Tragedia a avut loc pe santierul unui imobil situat pe strada Timotei Cipariu, in apropierea Pietei Maria. Barbatul s-a dezechilibrat in timpul lucrului si a cazut de la o inaltime de 11 metri, impactul cu trotuarul fiindu-i fatal.Colegii sai ... citește toată știrea