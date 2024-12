Tramvaiul Revolutiei. 35! Incepe Festivalul International de Poezie "Ion Monoran"

Asociatia Culturala si Sociala Ion Monoran, impreuna cu PEN Romania, organizeaza cea de-a VI-a editie a Festivalului International de Poezie Ion Monoran, in perioada 11 decembrie - 15 decembrie, la Timisoara.Festivalul International de Poezie Ion Monoran ofera o serie de evenimente, printre care mai multe intalniri cu elevi, lecturi de poezie, dialoguri poetice, un Open Mic, Spoken Word Sessions si dialoguri sub denumirea de Tramvaiul Revolutiei, la aniversarea a 35 de ani de la Revolutie. ... citește toată știrea