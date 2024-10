Tratamente de dezinsectie terestra impotriva tantarilor in luna octombrie

Primaria Municipiului Timisoara continua si in luna octombrie seria tratamentelor de dezinsectie terestra pentru combaterea tantarilor si larvelor acestora pe domeniul public al orasului.Actiunea este programata sa aiba loc in perioada 10-15 octombrie 2024, intre orele 22:00 - 06:00, in masura in care vremea permite desfasurarea in siguranta a operatiunilor."Stropirile se efectueaza pe toata raza orasului Timisoara. Rugam cetatenii, in special copiii, persoanele varstnice, cardiace, ... citește toată știrea