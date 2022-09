Trecatorii prin Piata Victoriei vor putea admira o lucrare de arta semnata de Ion Grigorescu

Proiectul "MNArT Open View" prezinta publicului, incepand cu 25 septembrie 2022, o opera de arta dintr-o colectie privata, realizata de artistul Ion Grigorescu, un reper al avangardei postbelice romanesti.Lucrarea provine din colectia particulara a domnului Dr. Sorin Costina si este prima lucrare achizitionata de la Ion Grigorescu, in anul 1972. Muzeul National de Arta Timisoara doreste sa onoreze acest valoros artist, in paralel cu Muzeul National de Arta Contemporana din Bucuresti, care in ... citeste toata stirea