Trei ani de la disparitia lui Adi Barar, liderul trupei Cargo: "El a trait intens, cat altii in zece vieti"

O veste trista a venit pentru iubitorii muzicii rock, in 8 martie 2021. Adi Barar, chitaristul si liderul trupei Cargo, a murit, dupa ce a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2 la sfarsitul lunii februarie al aceluiasi an. La trei ani de la moartea rockerului, fiica acestuia a postat pe Facebook un mesaj emotionat."Am sters si am rescris deja de cateva ori. Ar fi multe de spus, dar le pastrez pentru alta data. In aceasta zi extrem de trista, in care acum trei ani noi pierdeam pe cel care ne-a ... citește toată știrea