Primaria Municipiului Timisoara a instalat 3 defibrilatoare externe automate (DEA) in zona centrala a orasului. Aparatele sunt amplasate in sediul primariei, de pe Bd. C.D. Loga nr. 1, la Directia de Evidenta Persoanelor, de pe Bd. Mihai Eminescu nr. 15 si la Sala Sporturilor Constantin Jude (Sala Olimpia), Aleea Ripensia nr. 7.Defibrilatoarele HeartSave AS se utilizeaza in caz de urgenta medicala, respectiv stop cardio-respirator si pot face diferenta dintre viata si moarte. Avantajul ... citeste toata stirea