Trei echipe din Romania, in Marea Finala Internationala ClimateLaunchpad 2022! CCIA Timis, partener oficial al Programului EIT CLIMATE KIC

Carbon Smart este una din echipele din Romania desemnate castigatoare ale Finalei Regionale Europene a ClimateLaunchpad 2022, desfasurata in data de 27 Septembrie 2022.In competitie au intrat 54 de echipe din 18 tari, impartite pe 8 tematici si 8 ateliere: Adaptation and Resilience, Circular Economies, Urban Solution, Clean Energy, Sustainable Mobility, Food Systems, Blue Economty si The Next Big Thing. 16 echipe castigatoare ale editiei regionale vor participa, 27 - 28 octombrie si 03 ... citeste toata stirea