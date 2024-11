Trei medalii pentru canotorii Politehnicii Timisoara, in prima zi a Campionatului National

Canotorii Politehnicii Timisoara au debutat cu succes in prima zi a Campionatului National de Fond la seniori, obtinand trei medalii pe apele Begai. Daliana Popescu a cucerit aurul in proba de simplu vasle, la categoria usoara, devansand-o pe Andreea Ungureanu de la CS Muresul si terminand cursa in 30:23.71. Tot in aceeasi proba, Maria Popovici, de la acelasi club, a urcat pe treapta a treia a podiumului cu ... citește toată știrea