Doar de un bilet aveti nevoie pentru a vizita Muzeul National al Banatului, Muzeul National de Arta Timisoara si Muzeul Satului Banatean, subordonate Consiliului Judetean Timis.Introdus in premiera in Timis, biletul unic are un pret de 24 de lei si permite accesul la toate expozitiile organizate de catre institutiile de cultura amintite.De asemenea, se pot procura si abonamente: cel saptamanal ... citeste toata stirea