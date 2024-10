Trei scoli din Timisoara vor primi finantare pentru a dezvolta gradini comunitare si educationale in curtea scolii

created by dji cameraFundatia Comunitara Timisoara, cu sprijinul financiar oferit de Bosch, anunta ca va sustine 3 scoli din Timisoara sa isi transforme propriile spatii verzi in gradini educationale, in cadrul programului "Gradina Comunitatii", aflat la prima editie. Prin acest program se doreste crearea unor spatii non-formale de invatare si zone verzi pentru elevii din Timisoara si prin implicarea lor directa, fiind gandit ca o alternativa la sistemul formal de invatare bazat intr-o ... citește toată știrea