Tripla sarbatoare muzicala cu Madrigalul Banatean sub bagheta maestrului Emanuel Pecingina, in Caras Severin

Tripla sarbatoare muzicala sub bagheta maestrului Emanuel Pecingina, in Caras Severin. In acest an, evenimentul marcheaza o tripla sarbatoare: pe langa faptul ca este o editie jubiliara (cea de-a zecea editie) , prof. dr. Emanuel Pecingina implineste, in acest an, 60 de ani de viata si 35 de ani de activitate dirijoral-corala.La acest curs, isi da concursul Corul de Camera "Cantus Redivivus" din Timisoara, tematica cursului fiind muzica corala sacra. Cursul va fi incununat de o serie de ... citește toată știrea