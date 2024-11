Trump si razboaiele Israelului

Dupa ce mi-am permis sa emit o prognoza referitoare la modul in care Donald Trump ar putea transa razboiul si respectiv pacea intre Federatia Rusa si Ucraina, ma incumet acum sa emit, in baza unor informatii pe care viitorul presedinte american le-a facut deja publice, o prognoza si in ceea ce priveste conflictul din Orientul Apropiat. Nu inainte insa de a mai adauga cateva detalii referitoare la evenimentul care a dat peste cap, incepand din 2008, chiar la Bucuresti, echilibrul de forte din ... citește toată știrea