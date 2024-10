Tupeu fara margini! Un sofer a blocat intrarea in parcarea din spatele magazinului Bega

De cand parcarea din spatele magazinului Bega, a trecut in administratia Primariei Timisoara, multi soferi s-au plans ca accesul in parcare se face tot mai greu, ca e plin de gunoaie si ca tot mai multi soferi incurca circulatia.Cauza? Cei mai multi conducatori auto nu respecta nicio regula, atunci cand isi lasa autoturismele. De cele mai multe ori le parcheaza aiurea.Miercuri, 16 octombrie, in jurul orei 13, soferul acestei masini a blocat pur si simplu, cu nesimtire, intrarea in parcare. ... citește toată știrea