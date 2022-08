Turistii care viziteaza Timisul au acum la dispozitie o harta cu sapte trasee pentru toate gusturile

Biroul pentru Dezvoltare a Turism si Evenimente din cadrul Consiliului Judetean Timis a avut initiativa intocmirii unei harti turistice a judetul. Aceasta a devenit realitate, a fost tiparita in 10.000 de exemplare in format fizic, pe hartie, dar este disponibila si online.Specialistii CJT au lucrat mai mult de jumatate de an, au stabilit si sapte trasee clare, care sa includa mai multe obiective, iar din aceasta saptamana harta va merge spre centrele de informare, in aeroport, gari, hoteluri, ... citeste toata stirea