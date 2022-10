U.V.V.G. la Novi Sad - Congresul International de Istorie a Presei 2022

In acest an, a XV-a editie a Congresului International de Istorie a Presei a fost organizat in Serbia, la Novi Sad, Capitala Europeana a Culturii in anul 2022. Gazda evenimentului a fost Facultatea de Filosofie a Universitatii din Novi Sad, unde si-au dat intalnire ziaristi, cercetatori si universitari din Romania (Arad, Bucuresti, Constanta, Alba-Iulia si Timisoara) si Serbia.Tema congresului a fost presa romaneasca, din diaspora si din exil, la dezbateri participand, in numele universitatii, ... citeste toata stirea