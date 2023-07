Muzeul Satului Banatean Timisoara va invita sa participati la vernisajul expozitiei foto - documentara "Danube women stories" si sa aflati geneza acestui proiect de la initiatoarea Sabine Geller, si coautor al expozitiei.Evenimentul va avea loc in incinta Muzeului Satului Banatean, in segmental expozitional in aer liber Centrul civic, duminica, 23. iulie 2023, incepand cu ora 17.00.Manifestarea este rezultatul unui proiect cultural international interdisciplinar, care a cuprins si ... citeste toata stirea