Ultramarin Timisoara aniverseaza 20 de ani de la primul zbor charter de pe Aeroportul Timisoara. "Inainte de charter nu era mai nimic pe aeroport"

Agentia de turism Ultramarin din Timisoara celebreaza 20 de ani de la organizarea primei curse aeriene charter catre Grecia, un moment de referinta in dezvoltarea turismului din vestul Romaniei."Am inceput exact acum 20 de ani, cu un avion de 50 de locuri, inchiriat de la CarpatAir. Eram o uniune de cinci agentii locale, am impartit locurile intre noi si am zburat spre Thesalonik. Era foarte greu sa ajungi pana in Grecia, cu masina, autocar. Inainte de charter nu era mai nimic pe aeroportul ... citește toată știrea