Umbrarescu preia combinatul Otelul Rosu, cu 12 milioane de euro

Familia Umbrarescu a acceptat sa preia si sa revitalizeze combinatul metalurgic de la Otelu Rosu (judetul Caras-Severin), potrivit presei locale, anuntul fiind facut de prefectul Ioan Dragomir.Redeschiderea combinatului este planificata pentru toamna acestui an, iar estimarile arata ca in prima etapa vor fi create intre 100 si 150 de locuri de munca, urmand sa creasca la 300 - 400 pana in anul viitor."E adevarat, am vesti bune. De cateva luni se incearca preluarea sau cesionarea creantelor ... citește toată știrea