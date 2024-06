Un autobuz cu calatori a luat foc in mers

Incendiu la un autobuz cu calatori aflat in mers: masina s-a facut scrum Incendiu la un autobuz cu calatori aflat in mers: masina s-a facut scrumUn autobuz de transport in comun a fost cuprins de foc, in aceasta dimineata, pe strada Seleusului, din Oradea.Clipe de groaza, in aceasta dimineata, pe strada Seleusului, din Oradea. Un autobuz cu pasageri a fost cuprins de flacari. Incendiul ... citește toată știrea