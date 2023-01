Drumul dintre Arad si Zadareni a fost blocat in aceasta dimineata pentru mai bine de o ora din cauza producerii unui accident rutier, in urma caruia doi tineri au ajuns la spital.In jurul orei 10, Ambulanta Arad a intervenit de urgenta pentru a acorda ingrijiri medicale la doi tineri, un baiat de 25 si o fata de 18 ani, accidentati in urma faptului ca ... citeste toata stirea