Un barbat care a jefuit un cazino din Timisoara, amenintand cu un pistol o angajata, a fost prins de politisti si retinut. Ulterior a fost prezentat in fata magistratilor care au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile, pentru infractiunea de talhrie calificata."In data de 2 iulie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata, ... citeste toata stirea