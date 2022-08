Un barbat a cerut judecatorilor sa retraga Biblia de pe pupitrul martorilor, spunand ca ar contine "multe blesteme"

Un barbat care a contestat la Tribunalul Bihor decizia angajatorului sau de a-i desface contractul de munca a fost protagonistul unui moment inedit, in sala de judecata. Acesta a refuzat sa vina in fata instantei pentru a fi interogat si a solicitat insistent ca Biblia sa fie retrasa de pe pupitrul martorilor, sub pretextul ca in Cartea Sfanta "sunt multe blesteme".Magistratii Sectiei I Civile de la Tribunalul Bihor au acceptat, in cele din urma, doleata reclamantului si au dispus ca Biblia ... citeste toata stirea