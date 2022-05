Un barbat de 58 de ani, din Deva, care conducea un autoturism pe DJ761, de la Soimus spre Balata, a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un stalp de beton de la marginea soselei. In urma impactului, barbatul a decedat.Potrivit IPJ Hunedoara, masina a intrat in derapaj inainte de a lovi stalpul."La data de 25 mai 2022, ora 21:29, un barbat in varsta de 52 de ani, din municipiul Deva, in ... citeste toata stirea