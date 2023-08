Un barbat a intrat in casa peste o femeie, a injunghiat-o cu un cutit, iar apoi si-a pus capat zilelor, aruncandu-se sub tren, totul petrecandu-se in aceasta dupa masa, in orasul Santana.Barbatul ar fi fost angajat al sotului femeii pe care a injunghiat-o. Pentru ca ar fi fost dat afara, barbatul, se pare, ar fi incercat sa se razbune. Astfel ... citeste toata stirea