Sambata seara, in jurul orei 21:40, pompierii au fost solicitati de urgenta la un accident rutier in afara orasului Ineu. Accidentul a avut loc pe D.C.29, in afara localitatii Ineu, la intersectia cu D.J.792, precizeaza Inspectoratul de Politie Judetean.Din cercetarile politistilor a reiesit ca un barbat de 74 de ani, din localitatea Ineu, a condus un autoturism din directia Dealul Viilor ... citeste toata stirea