Un barbat a murit si trei persoane, printre care un copil de 5 ani, au fost ranite intr-un accident pe A1

Un accident de circulatie a avut loc sambata, pe A1, pe sensul de mers Deva-Timisoara, in care a fost implicat un microbuz care la un moment dat s-a izbit de un parapet. In urma impactului, un barbat a murit, iar alte trei persoane, printre care un copil de 5 ani, au fost ranite.'Sectia de Pompieri Ilia si Garda de Interventie Dobra au intervenit in urma cu putin timp cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala dotata cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD, pentru ... citeste toata stirea