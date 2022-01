Un barbat care fugea de politisti a intrat cu masina intr-un tren

In noaptea de 16/17 ianuarie, in jurul orei 00:15, politistii Sectiei 1 Rurala au depistat un barbat de 34 de ani, din Vinga care conducea un autoturism pe strada Manastur, din localitate.Barbatul nu a oprit la semnalele politistilor acestia pornind in urmarirea lui, iar la trecerea la nivel cu calea ferata nu a respectat culoarea rosie a semaforului, astfel intrand in coliziune cu un tren personal.In urma impactului a rezultat ranirea usoara a conducatorului autoturismului care a fost ... citeste toata stirea