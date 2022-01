Un barbat de 33 ani, infectat cu SARS CoV-2, descoperit la PTF Nadlac, cand se intorcea in tara

Un barbat de 33 de ani, infectat cu SARS CoV-2, a fost descoperit la PTF Nadlac in timp ce intra in tara, el testandu-se la un centru din Arad, dar nu a mai asteptat rezultatul si a plecat spre Cehia. Barbatul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arad a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca joi dimineata, in jurul orei 10.00, un barbat in varsta de 33 de ani din Vaslui, s-a prezentat la Punctul de ... citeste toata stirea