Un barbat din Resita sustine ca a trezit de mascati. I-au pus pistolul la cap. apoi au zis ca au gresit adresa

Un barbat din Resita sustine ca s-a trezit cu politistii de la trupele speciale la usa, in dimineata de 23 februarie, si ca acestia l-au pus pe burta, i-au pus pistolul la cap si l-au amenintat in fata copilului sau, care are patru ani. "Au zis ca au gresit adresa. Pai nu se poate asa ceva! Mi-au bagat copilul in panica. Cine a facut chestia asta, ca procuror, ca politie, sa plateasca! Uitati, intra cu barosul in casa!"; povesteste barbatul care posteaza imagini surprinse de o camera de ... citește toată știrea