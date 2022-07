Un batran de 87 de ani s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Timisoara

Tragedie in Timisoara, la primele ore ale diminetii. Un barbat in varsta de 87 de ani a murit pe loc, dupa ce s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc aflat pe Bulevardul Dragalina. Potrivit politistilor, nenorocirea a avut loc in jurul orei 6.00.Batranul ar fi incercat mai intai sa isi taie venele.Dupa ce a fost pansat de sotie, omul i-a spus acesteia ca merge sa doarma. De dimineata, cand femeia s-a trezit, si-a vazut sotul mort, a sunat-o pe fiica lor, care a apelat 112."La data de 18 ... citeste toata stirea