Un bulgar care a reclamat in fals furtul a peste 20 de tone de cafea a fost retinut. Barbatul a vandut cafeaua contra sumei de peste 55.000 de euro

Un barbat de 36 de ani, cetatean bulgar, a fost retinut de catre politistii din judetul Caras-Severin, fiind acuzat ca a reclamat in fals furtul a peste 20 de tone de cafea. De fapt, barbatul a vandut cafeaua, contra sumei de peste 55.000 de euro, marfa fiind asigurata."Ieri, 24 septembrie, politisti de la Politia Municipiului Caransebes au retinut pentru 24 de ore, un cetatean bulgar de 36 de ani, banuit ca in luna mai 2024, ar fi reclamat in mod fals furtul a peste 20 de tone de cafea, ... citește toată știrea