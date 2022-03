Un cetatean turc si unul din Sri Lanka, arestati pentru trafic de migranti

Un cetatean turc si unul din Sri Lanka, prinsi de politistii de frontiera in timp ce transportau zece cetateni turci care incercau sa intre ilegal in Romania din Serbia, au fost arestati preventiv pentru trafic de migranti, au informat vineri reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Timis.Cele doua calauze au fost depistate in timp ce transportau migranti in seara de 23 martie, in timpul unui filtru de control al politistilor de frontiera din cadrul ... citeste toata stirea