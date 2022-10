Un chirurg plastician, absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie din Timisoara, a murit in urma unui tragic accident

Un chirurg plastician care, anul trecut, timp de sase luni, si-a desfasurat activitatea la Spitalul Casa Austria din Timisoara, a decedat in urma unui tragic accident de bicicleta.Traian Savu, 44 de ani, care se stabilise in Franta, mergea cu bicicleta spre gara Saint-Roch, din Montpellier, de unde lua mereu trenul pentru a merge la Spitalul Universitar din Nimes. Potrivit martorilor, dupa ce a depasit un alt biciclist, in viteza, una dintre rotile bicicletei sale s-a blocat intr-o sina de ... citeste toata stirea