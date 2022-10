Un consilier USR a demisionat din Consiliul Local Lugoj

Consiliul Local Lugoj va functiona, din nou, intr-o formula incompleta, dupa ce luni, 10 octombrie, reprezentantul USR Paul David a renuntat la mandatul de consilier local. "Paul David a renuntat la functia de consilier local din pricina faptului ca serviciul prestat de dansul in particular il determina sa fie absent la viitoarele sedinte din cadrul consiliului local Lugoj, lucru care l-ar fi suspendat ulterior din pozitia de consilier", au anuntat reprezentantii USR Plus Lugoj. Paul ... citeste toata stirea