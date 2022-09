Un contribuabil din Timis are cea mai mare diferenta intre veniturile declarate de si cele estimate - 4,5 milioane lei

Cea mai mare diferenta descoperita in august intre veniturile declarate de un contribuabil si cele estimate de ANAF la persoane fizice se ridica la 4,5 milioane lei, acesta avand de platit statului impozite de un milion de lei, presedintele institutiei."Controlul veniturilor persoanelor fizice. In luna august, ca urmare a deciziilor emise, am descoperit diferente intre veniturile declarate si veniturile estimate de noi si practic pentru care nu s-a platit impozit de 18,9 milioane de lei. ... citeste toata stirea