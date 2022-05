Un detinut a evadat din penitenciar! Alerta in Timis!

Miercuri, 04.05.2022, in jurul orei 9.50 s-a constatat ca detinutul MOIS GHEORGHE GRIGORE, in varsta de 30 de ani, condamnat definitiv la 1 an, 3 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, clasificat in regim semideschis, a parasit punctul de lucru interior aflat in cadrul sectiei exterioare Buzias.In vederea capturarii detinutului, au fost dispuse masuri specifice, respectiv: blocarea cailor de acces pe ... citeste toata stirea