Un echipaj mixt a desfiintat rampa clandestina de deseuri din cartierul Tipografilor

Miercuri, 9 octombrie, un echipaj mixt format dintr-un reprezentant al Primariei Timisoara, unul al Politiei Locale si doi angajati de la Retim, a desfiintat rampa clandestina de pe strada Vasile Lucaci, din cartierul Tipografilor, de care cetatenii s-au plans la cotidianul ZIUA de Vest.Politistii locali sustin ca in plus au fost expuse mai multe pliante de informare in cartier, in ceea ce priveste riscul abandonarii gunoaielor in locuri ilegale.Cetateni trebuie ca sa inteleaga sa nu mai ... citește toată știrea