Un fost sef de la Pentagon confirma prezenta unui OZN pe cerul Aradului

Val de speculatii dupa ce un obiect misterior a fost surprins pe cerul Romaniei. Un fost sef de la Pentagon afirma ca ar fi vorba despre un OZN urias, despre care spune ca seamana cu "un oras plutitor".Fostul oficial Luis Elizondo, cunoscut pentru implicarea lui in programul secret de identificare a amenintarilor aerospatiale, a dezvaluit imaginea cu OZN-ul vazut in apropierea orasului Arad, la un eveniment din Philadelphia. Expertul spune ca fotografia a fost facuta in anul 2022 si a ajuns ... citește toată știrea