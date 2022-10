Un jaf aparte! A furat arme dintr-un magazin si a amenintat trecatorii cu ele

Un jaf aparte a avut loc la Oradea. Un barbat a spart geamul unui magazin de armament si munitie, apoi a plecat cu pistoale si spray-uri. Acesta a fost gasit de politisti la scurta vreme, iar politistii au descoperit ca are antecedente penale.Lovitura a avut loc in timpul diminetii. Hotul a distrus sistemul de alarme si camerele de supraveghere, apoi a intrat in magazin si a distrus totul in calea sa. Acesta a fugit cu trei pistoale de tip airsoft si cu doua spray-uri."Azi-dimineata, in ... citeste toata stirea