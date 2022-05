Un jandarm a murit in timp ce dansa la o nunta. Barbatul de 36 de ani a lasat in urma doi copii

Luca Viorel, un jandarm din Oradea in varsta de 36 de ani, a murit in timp ce era la un eveniment, in weekend.Barbatul venise la nunta unor prieteni intr-un restaurant din Beius alaturi de sotia sa.Insa din nefericire, la doar o ora dupa ce intrase in restaurant, lui Viorel i s-a facut rau si s-a prabusit la pamant in timpul dansului.Invitatii au sunat de urgenta la 112, iar la scurt timp o echipa de medici au ajuns la restaurant pentru a-i oferi ajutor barbatului de 36 de ani. Echipajul ... citeste toata stirea