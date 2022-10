Dupa doi ani de pauza, melomanii sunt asteptati din nou in nordul muntilor Poiana Ruscai, unde, duminica, 23 octombrie, incepand cu ora 13, va avea loc un nou concert simfonic in Pestera Romanesti. Concertul din acest an, avandu-l ca director artistic pe Ovidiu Rusu, va fi sustinut de Art Kammerorchester, cu participarea extraordinara a solistilor Cristian Rudic, Lacramioara Cristescu, Cosmin Ifrim si Dan Pataca. In program, lucrari de Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Johann Strauss, ... citeste toata stirea