Un nou record de amenzi date de ITM Timis pentru munca la negru: 4.833.500 de lei, pentru 2.549 de persoane

Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Timis, la initiativa inspectorului sef Ileana Mogosanu, a intreprins in perioada 01.03.2024-25.05.2024, o noua actiune de verificare in randul angajatorilor care efectueaza transport alternativ.Campania a avut ca obiectiv principal verificarea realizarii masurilor dispuse in cadrul inspectiilor anterioare la societatile care desfasoara transport alternativ (ridesharing).In urma actiunilor de control din acest domeniu, au fost verificate 70 de societati