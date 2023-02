Un nou volum de Nicolae Silade: EON (un fel de antologie)

Un nou volum de poeme, semnat de poetul si jurnalistul lugojean Nicolae Silade, directorul saptamanalului "Actualitatea" si al revistei "Actualitatea literara", a aparut, recent, la Editura BrumaR, din Timisoara. Volumul "EON (un fel de antologie)", cuprinde - in cele 336 de pagini - poeme adunate de autor din teancurile de manuscrise ramase prin sertare, scrise in cei peste 40 de ani care s-au scurs de la debutul literar in volumul "Visul in lucru" (Editura Litera, 1979), dar si cateva poezii ... citeste toata stirea