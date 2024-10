Un pas istoric pentru sportul timisorean, ignorat de autoritatile locale: Mondialul de Pangration Athlima

In perioada 25-27 octombrie se va desfasura, pentru prima data, la Timisoara, Campionatul Mondial de Pangration Athlima, editia a 10-a, o competitie internationala care aduna sportivi din intreaga lume pentru a concura in disciplinele de arte martiale antice. Organizatorii evenimentului fac parte din clubul ,,ACS Rinocerul Negru", infiintat in anul 2022 de fratii Simon: Catalin si Alexandru, multiplii campioni pe plan intern si international. Sala Sporturilor ,,Constantin Jude" va fi gazda ... citește toată știrea