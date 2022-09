Un poet din Lugoj, in Encyclopedic Poetry School, o antologie aparuta in China

Cu ocazia Mid-Autumn Festival 2022, unul dintre cele mai importante festivaluri traditionale din China, poeta si traducatoarea Yin Xiaoyuan a realizat un numar special al Encyclopedic Poetry School, in care a inclus 8 poeti de talie internationala. Printre ce opt poeti inclusi in aceasta antologie se afla si poetul lugojean Nicolae Silade, cu cea de-a treia parte din poemul "everest". Mid-Autumn Festival (Festivalul de la mijlocul toamnei), cunoscut si sub denumirea de Festivalul Lunii sau ... citeste toata stirea